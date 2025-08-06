فرنسا تلغي إقامة رجل عربي أشعل سيجارة من الشعلة الأبدية

وقال الفرنسي برونو ريتايو سابقا باعتقال المشتبه به وأكد أنه سيحاكم بتهمة تدنيس مكان دفن.ونقلت صحيفة "فيغارو" عن مصادرها قولها: "سيقوم وزير الداخلية برونو ريتايو بسحب تصريح الإقامة من الرجل المتهم بإشعال سيجارته من لهب قبر الجندي المجهول في يوم الاثنين 4 اب".وبحسب "فيغارو"، فإن المشتبه به رجل مغربي يبلغ من العمر 47 عاما كان يحمل تصريح إقامة ساري المفعول حتى تشرين الاول 2025.ولا يزال الرجل قيد الاحتجاز ويواجه عقوبة قد تصل إلى سنة سجن وغرامة مالية قدرها 15 ألف يورو.وأضافت الصحيفة أن الرجل كان معروفا سابقا لدى أجهزة إنفاذ القانون لتورطه في عدة مخالفات، بما في ذلك سرقة السيارات والتخريب والعنف والإهانات العلنية ذات الدوافع العنصرية.