القبض على مدير قسم البحوث العامة في داعش

وبحسب ما ذكر لحقوق الإنسان في بيان الأربعاء، فإن عملية الاعتقال جاءت بدعم مباشر من لمحاربة التنظيم في والذي تقوده .وأشار إلى أن المعتقل كان يتولى إدارة قسم البحوث العامة في داخل سوريا، ويُعد من الشخصيات البارزة في التنظيم".وتأتي هذه العملية في إطار التعاون الأمني المستمر بين قسد وقوات التحالف الدولي لاستهداف قيادات التنظيم وتعطيل أنشطته في المنطقة.