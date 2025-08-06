زيلينسكي يعلن: روسيا أصبحت أكثر ميلا لوقف إطلاق النار

وأضاف في خطابه المسائي "يبدو أن أصبحت الآن أكثر ميلا لوقف إطلاق النار. الضغط عليها يؤتي ثماره. لكن الأهم هو ألا تخدعنا في التفاصيل، لا نحن ولا ".واجتمع ويتكوف مع لمدة 3 ساعات تقريبا في مهمة في اللحظة الأخيرة سعيا لتحقيق انفراجة في الحرب التي استمرت 3 سنوات.وكان قد هدد ترامب بفرض عقوبات على إذا لم يتم اتخاذ أي خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.وقال الرئيس الأميركي في وقت سابق من الأربعاء إن ويتكوف أحرز "تقدما كبيرا" في اجتماعه مع بوتين، وأنه أطلع بعض حلفاء الأوروبيين على مستجدات الاجتماع.