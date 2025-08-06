إعلام أمريكي: ترامب يرغب في لقاء بوتين الأسبوع المقبل

ووفقا لما أوردته الصحيفة، استنادا إلى مصدرين مطلعين على خطط الرئيس الأمريكي، فإن عبّر عن رغبته في أن يلي اللقاء مع عقد محادثات ثلاثية تجمعه بزيلينسكي وبوتين.وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب أبلغ قادة بنيته عقد هذه اللقاءات، وذلك خلال مكالمات هاتفية أجراها اليوم الأربعاء مع عدد من هؤلاء القادة.ونقلت " تايمز" عن مصادرها أن ترامب شدد على أن: "المحادثات ستكون ثلاثية فقط دون مشاركة أي من الدول الأوروبية".وأضافت المصادر أن "القادة الأوروبيين، الذين سبق أن حاولوا تنسيق الجهود الرامية إلى تسوية النزاع، يبدو أنهم قبلوا بهذا التوجه الجديد الذي أعلنه ترامب".