بنود الاتفاق الوشيك بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب

وبحسب المسؤول، الذي نقل عنه موقع أكسيوس، فإن معظم بنود المسودة تم التحقق منها عبر مصادر مطلعة، فيما لم تؤكد التفاصيل رسميا لكنها أشارت إلى اقتراب الحسم.ويقضي الاتفاق بتوقيع مذكرة تفاهم مؤقتة تسري لمدة 60 يوما قابلة للتمديد، وتشمل ما يلي:• : تتضمن بنود الاتفاق إبقاء مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم، مع التزام بإزالة الألغام لضمان حرية الملاحة أثناء فترة تمديد وقف إطلاق النار.• الموانئ والنفط الإيراني: في المقابل، تعتزم تخفيف القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية ومنح إعفاءات تسمح بتصدير النفط، في خطوة يُتوقع أن تنعش الاقتصاد الإيراني وتوفر استقرارا لسوق .• رفع القيود مرتبط بالإجراءات الميدانية: يقوم الاتفاق على مبدأ تخفيف العقوبات مقابل التنفيذ، حيث يرتبط رفع القيود تدريجيا بوتيرة التزام إيران بإجراءات ميدانية، لا سيما إعادة تأمين الملاحة.وبينما تطالب طهران بإلغاء فوري للعقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة، تتمسك واشنطن بضرورة تقديم تنازلات ملموسة قبل أي رفع دائم للعقوبات.• الملف النووي: في الملف النووي، تنص المسودة على التزام إيراني بعدم تطوير أسلحة نووية، والانخراط في مفاوضات لتعليق تخصيب اليورانيوم والتخلص من المخزون عالي التخصيب.وأفادت مصادر بأن طهران قدمت تعهدات شفهية عبر وسطاء بشأن استعدادها لخطوات مرنة، مقابل تفاوض أمريكي على رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة ضمن اتفاق نهائي قابل للتحقق.• الوجود الأمريكي في المنطقة: وفي موازاة ذلك، ستُبقي قواتها التي عززت وجودها في المنطقة خلال الفترة المؤقتة، على أن يُنظر في سحبها لاحقا ضمن تسوية شاملة.• الجبهة : على صعيد التفاعلات الإقليمية، تكشف كواليس الاتفاق تضمينه بندا لإنهاء المواجهات بين وحزب الله في ، مما أثار تحفظات الإسرائيلي خلال اتصال مع .وبحسب مسؤول أمريكي، شدد نتنياهو على مخاوفه، فيما أكدت واشنطن أن أي خرق من سيُواجه بحق إسرائيل في الرد، وفق معادلة الهدوء مقابل الهدوء.توقعات بالإعلان خلال ساعاتوفي سياق المشاورات، أجرى اتصالا ضم قادة قطر والسعودية والإمارات ومصر وتركيا وباكستان، الذين أبدوا دعما للاتفاق، مع بروز دور باكستان وسيطا رئيسيا بقيادة المشير عاصم منير، الذي زار طهران لدفع المفاوضات نحو التوافق.ويأمل في حسم النقاط العالقة خلال ساعات تمهيدا لإعلان الاتفاق، وسط تحذيرات من احتمال انهياره إذا لم تُبدِ إيران جدية في الملف النووي. وترى واشنطن أن الضغوط الاقتصادية المتفاقمة على طهران قد تشكل حافزا لدفعها نحو اتفاق شامل، وفقا لموقع أكسيوس.