ضحايا في غارات إسرائيلية على لبنان

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على إلى 8 أشخاص بعد مقتل شخص بغارة استهدفت دراجة نارية في بلدة جبشيت قضاء النبطية .وأشارت مصادر إلى وقوع 10 مصابين أيضاً جراء الهجمات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان.وشن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت مرتفع علي الطاهر محيط مدينة النبطية جنوب لبنان.كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على محيط بلدة سحمر في شرق لبنان، بالإضافة إلى غارتين استهدفتا مدينة النبطية جنوب لبنان.