الكشف عن رسالة إيرانية حول المفاوضات مع الولايات المتحدة

وذكرت الوزارة في بيان، أن وزير الخارجية تسلم رسالة شفوية من نظيره الإيراني ، خلال استقباله نائب للشؤون القانونية والدولية الذي يزور السلطنة على رأس وفد دبلوماسي وقانوني.وأضافت أن الرسالة تناولت المحادثات الإيرانية الأمريكية الجارية عبر الوساطة ، والجهود المبذولة لدفعها نحو النجاح، إلى جانب التأكيد على حرص البلدين على استئناف حرية الملاحة في بصورة آمنة ومستدامة.وأشارت إلى أنه تم عقد اجتماع موسع بين الوفدين العماني والإيراني، جرى خلاله بحث المبادئ الحاكمة لحركة الملاحة الدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن تطوير القدرات اللازمة لضمان سلامة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد.