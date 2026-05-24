عُمان وإيران تبحثان ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

وجاء في البيان: "عُقد اجتماع موسع للوفدين والإيراني، بعد لقاء وزير الخارجية العماني ونائب ، لمناقشة مجموعة من المبادئ المنظمة لحرية الملاحة عبر وفقا لقواعد القانون الدولي"، وتبادل الجانبان الآراء حول ضرورة ضمان سلامة حركة السفن والتجارة وسلاسل التوريد.كما أشار البيان إلى أن البوسعيدي عندما استقبل آبادي، سلمه الأخير رسالة شفهية من وزير الخارجية الإيراني ، وتعلقت الرسالة بـ"المفاوضات الإيرانية-الأمريكية التي ترعاها باكستان"، وكذلك "رغبة البلدين في استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بطريقة آمنة ومستدامة".وبالتوازي، تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين وإيران، بوساطة باكستان، في محاولة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية وإنهاء الحرب الدائرة منذ 28 فبراير 2026.