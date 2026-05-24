إيران تؤكد ضرورة الإفراج عن "أصول مجمدة" في بداية التفاهم

أكدت ، اليوم الأحد، ضرورة الإفراج عن أصول مجمدة في بداية الإعلان المحتمل عن التفاهم.

ونقلت عن مصادر، " لا تقبل ربط مسألة الإفراج عن أصولها المجمدة بمسألة المواد النووية المخصبة"، مضيفة "تؤكد إيران ضرورة الإفراج عن بعض الأصول المجمدة في بداية الإعلان المحتمل عن التفاهم".

وأضافت "إيران لم تقدم في هذه المرحلة أي التزامات بشأن تفاصيل الملف النووي"، مشيرة الى أنه "لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي مع حتى الآن ولا يزال هناك خلاف بشأن بعض البنود".

ولفتت الى أنه "حتى في حال التوصل إلى تفاهم سنراقب تحركات أمريكا خلال مرحلة ما بعد إعلان الاتفاق"، مضيفة "لا صحة لما ينقله إعلام عن الأمريكيين بعدم حصول إيران على أصول مجمدة حتى نقل اليورانيوم".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، اليوم الأحد، أن الاتفاق مع إيران لم يستكمل التفاوض بشأنه بعد، مضيفا "إذا أبرمت اتفاقا مع إيران فسيكون اتفاقا جيدا وسليما لا يشبه الاتفاق الذي أبرمه أوباما".