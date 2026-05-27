نائب ترامب: "آليات التنفيذ" هي السؤال الأصعب في اتفاقنا مع إيران

وأعرب فانس عن تفاؤله بأن ستوافق ضمن أي اتفاق على عدم تطوير أسلحة نووية، مشيرًا إلى أن التحدي الأصعب يتمثل في آليات التنفيذ والمراقبة التي تضمن عدم انتهاك لأي اتفاق مستقبلي، بحسب ما نقلت عنه شبكة "NBC News" الأربعاء.وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي أبدى في البداية قدرًا من التشكيك بشأن قرار توجيه ضربات لإيران، قبل أن يتم تبرير العملية بأنها تهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية.وأكد أن الحرب التي دفعت صناع القرار في إلى طرح تساؤلات أخلاقية وسياسية معقدة بشأن مشروعية استخدام القوة، مشيرًا إلى أن "خلفيته الدينية كان لها تأثير على طريقة تفكيره خلال مجريات الصراع".وأوضح نظرية، "الحرب العادلة في الفكر المسيحي تفرض على القادة طرح أسئلة معقدة للغاية حول ما إذا كانت الحرب مبررة"، مضيفًا أن الإجابات "ليست سهلة دائمًا".وتابع: "في أفضل حالاتها، تدفعك هذه النظرية إلى طرح الأسئلة الصحيحة. أجد نفسي أطرح باستمرار: هل هذا مبرر؟ هل هو أخلاقي؟ هل هو الشيء الصحيح؟ وهذا يضع قيودًا على القادة السياسيين، كما ينبغي".واتهمت إيران الثلاثاء بانتهاك وقف إطلاق النار بعد غارات جوية أمريكية ليلية على جنوب البلاد، ما وجّه ضربة للجهود التفاوضية الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.وقد تراجعت مؤشرات التقدم التي شهدتها الأيام الأخيرة، لتحل محلها مجددًا لغة التصعيد رغم وقف إطلاق النار الساري منذ 8 أبريل/ نيسان. ولا تزال التهديدات قائمة، وكذلك حصار ، ما أدى إلى بشكل حاد.وأجرى وفد إيراني مباحثات في الاثنين، بهدف التوصل لتفاهمات على أمل إنهاء الحرب التي اندلعت في أواخر فبراير/ شباط الماضي.وأفادت بأن المفاوضين الإيرانيين سعوا إلى الإفراج عن أصول مجمدة بقيمة 24 مليار دولار، على أن يتاح نصفها بمجرد توقيع مذكرة تفاهم أولية.تعد هذه النقطة من أهم مواضيع الخلاف بين واشنطن وطهران، إلى جانب الملف النووي الذي تعتزم إيران معالجته في مرحلة لاحقة.وتطالب واشنطن، التي تشتبه في سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية، بتدمير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب الذي ظل مصيره غامضًا منذ الضربات الإسرائيلية الأمريكية السابقة في يونيو/ حزيران 2025.