الكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة

أعلنت ، في بيان فجر الأربعاء، أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة.





وأضافت: "يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة". وأفادت الوزارة في بيان: "تنوه رئاسة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".وأضافت: "يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء نقلا عن مصادر محلية وسكان، بسماع دوي انفجارات في منطقة الإيرانية.



