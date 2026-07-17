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انفجار بناقلتين جنوب هرمز والحرس الثوري يؤكد: لن تعبر من المضيق قطرة نفط
دوليات
2026-07-17 | 18:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
417 شوهد
أعلن
الحرس الثوري
الإيراني عن انفجار ناقلتي نفط واندلاع حرائق واسعة فيهما أثناء محاولتهما عبور المسار الجنوبي لمضيق هرمز.
وأعلن
الحرس الثوري
الإيراني في بيان أن المضيق "مغلق بالكامل" أمام حركة الملاحة حتى توقف الهجمات الأمريكية.
وقال الحرس الثوري، في بيانه، إن ناقلتي النفط انفجرتا بعد دخولهما ممرا وصفه بأنه "ملغم" في جنوب
مضيق هرمز
، مؤكدا أن السفينتين حاولتا العبور "بتضليل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية".
وأضاف أن الحادث أسفر عن اندلاع حرائق واسعة على متن الناقلتين، دون أن يورد تفاصيل بشأن هويتهما أو جنسيتهما أو حجم الخسائر البشرية والمادية.
وأكد الحرس الثوري أن مضيق هرمز أصبح "شديد الخطورة ومغلقا بالكامل" نتيجة ما وصفه بـ"اعتداءات
الجيش الأمريكي
"، مشددا على أن إمدادات النفط والغاز عبر المضيق ستظل متوقفة "حتى تنتهي الاعتداءات الأمريكية".
وجاء في البيان أن "تصدير
الأسمدة
الكيماوية، وحتى قطرة واحدة من النفط أو الغاز، لن يكون ممكنا من هذه المنطقة طالما استمرت الاعتداءات الأمريكية".
كما دعا الحرس الثوري جميع السفن إلى عدم "الانخداع" والدخول إلى المسار الجنوبي للمضيق، محذرا من أن المنطقة مزروعة بالألغام، ومطالبا شركات الملاحة بالحفاظ على سفنها وأطقمها وعدم المخاطرة بعبور ذلك المسار.
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