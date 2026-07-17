انفجار بناقلتين جنوب هرمز والحرس الثوري يؤكد: لن تعبر من المضيق قطرة نفط

وأعلن الإيراني في بيان أن المضيق "مغلق بالكامل" أمام حركة الملاحة حتى توقف الهجمات الأمريكية.وقال الحرس الثوري، في بيانه، إن ناقلتي النفط انفجرتا بعد دخولهما ممرا وصفه بأنه "ملغم" في جنوب ، مؤكدا أن السفينتين حاولتا العبور "بتضليل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية".وأضاف أن الحادث أسفر عن اندلاع حرائق واسعة على متن الناقلتين، دون أن يورد تفاصيل بشأن هويتهما أو جنسيتهما أو حجم الخسائر البشرية والمادية.وأكد الحرس الثوري أن مضيق هرمز أصبح "شديد الخطورة ومغلقا بالكامل" نتيجة ما وصفه بـ"اعتداءات "، مشددا على أن إمدادات النفط والغاز عبر المضيق ستظل متوقفة "حتى تنتهي الاعتداءات الأمريكية".وجاء في البيان أن "تصدير الكيماوية، وحتى قطرة واحدة من النفط أو الغاز، لن يكون ممكنا من هذه المنطقة طالما استمرت الاعتداءات الأمريكية".كما دعا الحرس الثوري جميع السفن إلى عدم "الانخداع" والدخول إلى المسار الجنوبي للمضيق، محذرا من أن المنطقة مزروعة بالألغام، ومطالبا شركات الملاحة بالحفاظ على سفنها وأطقمها وعدم المخاطرة بعبور ذلك المسار.