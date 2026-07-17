ايران: سنواصل الضربات حتى عودة الهدوء إلى مضيق هرمز

وقال إن "الضربات الدقيقة والموجهة" ستستمر من مختلف أنحاء ، مشيراً إلى أن بلاده تنظر إلى أراضيها ككيان واحد من حتى أقصى الجنوب.من جانبه، أدان المندوب الإيراني لدى الهجمات الأميركية على البنية التحتية في إيران، محذراً من تداعياتها على أمن المنطقة والخليج، ومحملاً مسؤولية ما وصفه بجرائم حرب.وتأتي تصريحات موسوي بعد تصاعد التوترات في المنطقة، عقب تبادل الضربات بين وإيران، واستهداف مواقع وبنى تحتية، إلى جانب هجمات طالت دولاً خليجية وسط تفعيل إجراءات أمنية واسعة.