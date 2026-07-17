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أسهم التكنولوجيا تهوي.. وول ستريت تنهي الأسبوع على خسائر
دوليات
2026-07-17 | 11:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
87 شوهد
تراجعت الأسهم الأميركية في ختام تعاملات الجمعة، متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية، مع تصاعد المخاوف بشأن الإنفاق على
الذكاء الاصطناعي
، ما أدى إلى موجة بيع طالت أسهم التكنولوجيا والرقائق.
وانخفض مؤشر
ناسداك
2.1%، وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1%، فيما تراجعت أسهم شركات الرقائق الكبرى، بينها إنفيديا، وسط قلق المستثمرين بشأن استدامة طفرة
الذكاء الاصطناعي
.
كما ضغطت التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط على الأسواق، في وقت اتجه فيه المستثمرون نحو الأصول الأكثر أماناً.
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