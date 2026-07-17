أسهم التكنولوجيا تهوي.. وول ستريت تنهي الأسبوع على خسائر

وانخفض مؤشر 2.1%، وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1%، فيما تراجعت أسهم شركات الرقائق الكبرى، بينها إنفيديا، وسط قلق المستثمرين بشأن استدامة طفرة .كما ضغطت التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط على الأسواق، في وقت اتجه فيه المستثمرون نحو الأصول الأكثر أماناً.