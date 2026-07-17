زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب جنوب المكسيك.. وتحذير من تسونامي

وفي أعقاب الزلزال، أصدر (EMSC) تحذيراً من احتمال حدوث موجات تسونامي، داعياً السكان القريبين من السواحل إلى الابتعاد عنها والتوجه إلى مناطق مرتفعة.ولم ترد حتى الآن معلومات عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات جراء الزلزال.