"فارس" الإيرانية تلوّح باستهداف موانئ خليجية رداً على ضربات تشابهار

وقالت الوكالة في تقرير إن الهجمات على البنية التحتية في تشابهار قد تمنح قائمة بموانئ إقليمية مرتبطة بالمصالح الأميركية، مشيرة إلى أن خمسة موانئ باتت ضمن نطاق الرد المحتمل.وضمت القائمة ميناء جبل علي في الإمارات، وميناء سلمان في ، وميناء ومعسكر عريفجان في ، وميناء حمد في ، إضافة إلى ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع بالسعودية.واعتبرت "فارس" أن هذه المواقع تمثل نقاطاً استراتيجية بسبب دورها في دعم الوجود الأميركي في المنطقة وتأمين إمدادات ، مشيرة إلى أن استهداف البنى التحتية في تشابهار قد يؤدي إلى تداعيات أوسع على أمن الملاحة في .