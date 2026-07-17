أكسيوس: ترامب يدرس توسيع الضربات ضد إيران واستهداف منشآت نووية

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن أبلغت تل أبيب بإرسال المزيد من طائرات التزود بالوقود لدعم أي عمليات عسكرية قد تنفذ في حال توسيع الحملة ضد .وبحسب التقرير، بحث خلال اجتماع في بالبيت الأبيض عدة خيارات عسكرية جديدة، من بينها توسيع بنك الأهداف داخل إيران، بعد أن كانت الضربات الحالية تتركز حول .وأشار "أكسيوس" إلى أن أحد الخيارات المطروحة يتضمن تنفيذ ضربات جديدة على المنشآت النووية الإيرانية بهدف تعميق إخفاء مخزونات اليورانيوم، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من أو الأميركية بشأن التقرير.