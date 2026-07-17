الحرس الثوري: إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في خوزستان جنوب غربي إيران

وذكر الإيراني في بيان أنه "اسقطنا مسيرة "آر كيو 11 ريفن" أمريكية بمنطقة رامشير في محافظة جنوب غربي البلاد".وفي وقت سابق، اعلنت المركزية الامريكية استهداف عدد من الجسور الحيوية جنوب .