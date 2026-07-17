واشنطن ترحب باتفاق العراق وسوريا لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط

وقالت السفارة، في بيان ورد لـ ، إن “ ترحب بتوقيع مذكرةتفاهم تاريخية بين حكومتي وسوريا بشأن إعادة تأهيل وإعمار خط أنابيب النفط الخام بين العراق وسوريا”.وأضافت أن “هذا المشروع الحيوي للبنية التحتية من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار من خلال تعزيز الترابط الإقليمي والازدهار”.وأكدت السفارة أن “الشركات الأمريكية ستؤدي دورًا رئيسيًا في تنفيذ أعمال الإنشاء الخاصة بالمشروع”.