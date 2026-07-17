بمشاركة 32 فريقا.. الصين تطلق أول دوري عالمي للمصارعة بين الروبوتات البشرية

وتخوض الفرق المنافسات باستخدام نموذج موحد لروبوت بشري كامل الحجم طورته شركة "إنجين إيه آي" الصينية، وفق نظام احترافي يتضمن خمس جولات، تستغرق كل منها خمس دقائق، مع اعتماد نظام احتساب النقاط وآليات حسم إضافية في حال التعادل.ومن المقرر أن يقام النهائي العالمي للبطولة بين كانون الأول 2026 وكانون الثاني 2027، على أن ينال الفريق الفائز حزام البطولة الذهبي، الذي يزن 10 كيلوغرامات وتبلغ قيمته نحو 10 ملايين يوان، أي ما يعادل نحو 1.47 مليون دولار.وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة، تونغيانغ، أن البطولة لا تقتصر على الجانب الترفيهي، بل تمثل منصة عملية لاختبار أداء الروبوتات البشرية وتطوير قدراتها في ظروف تشغيل تحاكي الواقع، بما يسهم في تسريع الابتكار في هذا المجال.