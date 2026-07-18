بينها العراق والسعودية.. تحذير أمريكي يخص 15 دولة في الشرق الأوسط

وأصدرت السفارات الأمريكية في كل من ، ، ، والمملكة العربية تحذيرات أمنية متطابقة، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في المنطقة لا يزال معقدا مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. وأوصت الرعايا الأمريكيين بتوخي أقصى درجات الحذر، ومتابعة الأخبار المحلية، والتحقق من جداول رحلاتهم الجوية، مع التنبيه لاحتمال حدوث اضطرابات في السفر أو إغلاق للمجال الجوي دون سابق ، وضرورة الاحتماء بالمأوى في حال وقوع أي هجمات.وشددت التحذيرات على "عدم السفر" إلى لبنان والعراق، بينما دعت إلى "إعادة النظر" في السفر إلى البحرين والسعودية.وفي أوسع نطاق لها، شمل تحذير 15 وجهة هي: البحرين، لبنان، ، عُمان، ، قطر، العراق، ، ، وقطاع ، ، ، الإمارات العربية المتحدة، ، واليمن.