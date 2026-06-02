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موقع أمريكي يكشف كلفة الصراع في الشرق الأوسط
دوليات
2026-06-02 | 18:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
165 شوهد
كشف موقع Iran War Cost الأمريكي أن الصراع في الشرق الأوسط كلّف خزينة
الولايات المتحدة
أكثر من 100 مليار دولار.
ووفقا لبيانات غير رسمية من هذا الموقع الإلكتروني، فقد تجاوز الإنفاق الأمريكي على الحرب ضد
إيران
100 مليار دولار، على الرغم من أن البنتاغون نفسه يتكتم ولا يعطي أرقاما دقيقة.
وتشمل هذه المبالغ نفقات تشغيل وإعاشة الأفراد وخدمة وصيانة السفن التي تم نقلها إلى المنطقة.
ونوه الموقع بأن طريقة الحساب اعتمدت على تقرير البنتاغون المقدم إلى
الكونغرس
والذي ذكر أن الأيام الستة الأولى كلفت 11.3 مليار دولار، مع بلوغ التكاليف مليار دولار كل يوم بعد ذلك.
وكان آخر تقرير لوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) حول إنفاقها على العمليات العسكرية كان في أواخر أبريل، قدّر القائم بأعمال رئيس القسم المالي في الوزارة جولز
هيرست
الرقم بحوالي 25 مليار دولار.
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