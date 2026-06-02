موقع أمريكي يكشف كلفة الصراع في الشرق الأوسط

ووفقا لبيانات غير رسمية من هذا الموقع الإلكتروني، فقد تجاوز الإنفاق الأمريكي على الحرب ضد 100 مليار دولار، على الرغم من أن البنتاغون نفسه يتكتم ولا يعطي أرقاما دقيقة.وتشمل هذه المبالغ نفقات تشغيل وإعاشة الأفراد وخدمة وصيانة السفن التي تم نقلها إلى المنطقة.ونوه الموقع بأن طريقة الحساب اعتمدت على تقرير البنتاغون المقدم إلى والذي ذكر أن الأيام الستة الأولى كلفت 11.3 مليار دولار، مع بلوغ التكاليف مليار دولار كل يوم بعد ذلك.وكان آخر تقرير لوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) حول إنفاقها على العمليات العسكرية كان في أواخر أبريل، قدّر القائم بأعمال رئيس القسم المالي في الوزارة جولز الرقم بحوالي 25 مليار دولار.