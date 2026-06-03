الكويت تفعل خطة الطوارئ في مطارها عقب استهدافه بطائرات مسيرة

وقال المتحدث باسم ، العقيد الركن العطوان، إن "عددا من الطائرات المسيرة المعادية استهدفت اليوم مبنى الركاب (T1) بمطار نتيجة العدوان الإيراني الآثم، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى، وإصابة عدد من الأشخاص". وأضاف المتحدث أن المصابين "تلقوا الرعاية الطبية اللازمة".من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم ، ، أن الجهات المختصة باشرت التعامل الفوري مع الحادث، وذلك وفق الإجراءات والخطط المعتمدة، بهدف ضمان سلامة العاملين والمسافرين وتأمين مرافق المطار.وأضاف أنه تقرر تعليق الرحلات الجوية من وإلى الدولي، وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة، وذلك حتى إشعار آخر، إلى حين استكمال الإجراءات الأمنية والفنية اللازمة، والتأكد من جاهزية المطار لاستئناف عملياته التشغيلية بشكل كامل وآمن.وأوضح المتحدث الرسمي أن الفرق الفنية والمختصة قد شرعت في أعمال المعاينة والتقييم الشامل للأضرار التي لحقت بالمرافق والمنظومات التشغيلية، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها وإعادة تأهيلها في أقرب وقت ممكن.وفي سياق متصل، أشار العقيد الركن العطوان إلى أن "القوات المسلحة تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهي في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي مستجدات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".