"طيران الكويت" تعلن تأجيل معظم رحلاتها

وجاء في بيان الشركة على منصة "إكس": "تعلم شركة طيران مسافريها بتأجيل معظم الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي... بتاريخ 18 يوليو 2026".ودعت الشركة المسافرين إلى متابعة تحديثات حالة الرحلات، مؤكدة أنه سيتم إرسال إشعارات بجميع التغييرات عبر أرقام الهواتف المسجلة أثناء حجز التذاكر.وكانت كل من وواشنطن قد وقعتا في ليلة 18 يونيو مذكرة تنص على إنهاء النزاع الذي بدأ في 28 فبراير. إلا أن القوات الأمريكية نفذت منذ 8 يوليو عدة سلسلات من . وزعمت أن ذلك جاء ردا على أعمال إيرانية ضد سفن تجارية كانت تعبر .وردت القوات الإيرانية بقصف قواعد أمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط، واتهمت طهران بانتهاك مذكرة وقف الأعمال القتالية. وفي 9 يوليو، أعلن الرئيس الأمريكي أن وقف إطلاق النار لم يعد ساريا.