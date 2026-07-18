تفاصيل ما حصل في الكويت والبحرين والأردن

وقالت في بيان إنها تتصدى، في هذه الأثناء، لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة، وذلك في إطار ردها على الهجمات الإيرانية.وأوضح البيان أن أي أصوات انفجارات قد تسمع، إنما هي ناتجة عن عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ والطائرات المسيرة المعادية، داعيا للتقيد التام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، ومتابعة المصادر الرسمية للحصول على المستجدات.من جهتها، قالت البحرينية في منشور على منصة "إكس": "تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".إلى ذلك، أعلن مصدر عسكري مسؤول في ، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت، فجر اليوم السبت، لعشرة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي وكانت تستهدف أراضي المملكة، وجرى اعتراضها وإسقاطها.وأكد المصدر أن التعامل مع الصواريخ تم وفق الإجراءات العملياتية والتدابير الدفاعية المعمول بها، حفاظا على سيادة المملكة وأمن مجالها الجوي، وضمانا لسلامة المواطنين.وأضاف أن "عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية"، مشيرا إلى أن "فرق باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا، وعملت على التعامل معها وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها".