إيران: تدمير مقاتلتين و3 طائرات أميركية في قصف قاعدة الأزرق بالأردن

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أعلن الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ القوة الجوفضائية بهجوم صاروخي وطائرات مسيرة مدمر ومتزامن على مقرات جنود العدو في القاعدة الأميركية بـ"الأزرق" في .

وقال الحرس في بيان، انه " تم تدمير مقاتلتين و3 طائرات أميركية على الأقل في قصف قاعدة الأزرق بالأردن".





وتابع، انه " حان دوركم الآن أيها الشرفاء من أبناء الشعب وجيشه الباسل.. فبحسب فتوى جميع علماء فإن الجنود الكفار الذين يهاجمون الأراضي الإسلامية مهدورو الدم".