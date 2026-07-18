بالصور.. محطة تحلية مياه في ايران بعد تعرضها لقصف امريكي

نيوز- دولي

نشرت وسائل إعلام ايرانية، اليوم السبت، صورا لمحطة تحلية مياه بعد تعرضها لقصف امريكي.

ووفقا لوسائل الاعلام فان "محطة تحلية المياه في بونجي جاسك تدمرت إثر هجمات اميركية ادت لانقطاع المياه عن 20 قرية في مدينة جاسك جنوب والتي يبلغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة".