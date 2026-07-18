تسنيم: إيران تشن هجمات صاروخية على قواعد أميركية الآن



ـ دولي



أعلنت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت عن شن هجمات صاروخية بطائرات مسيرة على قواعد أميركية في المنطقة.





وذكرت الوكالة عن قياد القوات المسلحة الإيرانية بشن هجمات صاروخية ضد قواعد أميركية في المنطقة.



وأعلن الاعلام الايراني في وقت سابق عن سقوط قتلى في صفوف الجنود الأميركيين بعد استهداف ملاجئ الجنود في قاعدة موفق السلطي في .