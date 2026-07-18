وزارة الطاقة الاميركية: تعاوننا مع العراق سيسهم ببناء مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً

وقال وزير الطاقة الأمريكي رايت في تدوينة (X) وتابعتها "تشرفت باستقبال العراقي في ، وشهدنا توقيع اتفاقيات تجارية مع شركات طاقة أمريكية بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار".واضاف ان "تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين والعراق يُسهم في بناء مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً ووفرة في الطاقة للولايات المتحدة والعراق والعالم أجمع".