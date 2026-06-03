بعد الاستهداف الإيراني.. مصر تُعلق الرحلات الجوية إلى الكويت

وقالت الشركة إنه حرصا على سلامة السادة العملاء، تعلن شركة عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى اليوم وغدًا لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.وتهيب الشركة بالسادة العملاء المسافرين على متن الرحلات المتجهة إلى والقادمة منها مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات للطيران.وأعلنت وزارة ‏الخارجية ، وفاة شخص وإصابة آخرين في استهداف مطار الكويت بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية.