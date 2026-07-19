وأعلن الجيش الإيراني عن شن هجومين منفصلين ومتزامنين في هجمات مكثفة باستخدام الطائرات بدون ، استهدفا قاعدتين أمريكيتين مهمتين في . وجاء هذا التصعيد ردا على الهجمات المتكررة، ومقتل المواطنين، واستهداف الجسور والبنى التحتية والمناطق المدنية. حسب ما ذكره بيان الجيش.وشمل الهجوم الأول مستودع ذخائر في معسكر "العديري"، الذي يُعد من القواعد المهمة للجيش الأمريكي في المنطقة، ويقع على بُعد 104 كيلومترات من الحدود الإيرانية.وأضاف بيان الجيش: "يُمثل هذا المعسكر مركزا حيويا لدعم وإعادة تنظيم القوات الأمريكية، حيث من شأن الإخلال بعمليات هذه القاعدة أن يترك أثرا ملموسا على عمليات الدعم التي يقوم بها الجيش في المنطقة".واختتم بيان الجيش: "أما الهجوم الثاني، فاستهدف رادار " " والرادار الجوي التابعين للجيش الأمريكي في قاعدة " " الجوية.وتُعد هذه القاعدة من المراكز المهمة، كونها المركز الرئيسي للنقل الجوي وبوابة دخول القوات العسكرية إلى منطقة ، مما يمنحها دورا محوريا في الاستراتيجية العسكرية واللوجستية للجيش الأمريكي "المعتدي" في المنطقة.