صفارات الإنذار في البحرين وتقارير عن هجمات صاروخية تستهدف الكويت وأربيل

في غضون ذلك، أفادت وكالة " " الإيرانية، في نبأ عاجل، بانطلاق هجمات صاروخية استهدفت أهدافاً في كل من ومحافظة في إقليم .ولم ترد حتى الآن تأكيدات رسمية من السلطات في الدول المعنية حول طبيعة الهجمات أو المواقع المستهدفة بدقة، فيما تسود حالة من الترقب الشديد في المنطقة وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات العسكرية.