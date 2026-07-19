سكان الخليج يقتربون من 63 مليون نسمة

وأظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول أن عدد السكان ارتفع من 56.6 مليون نسمة عام 2022 إلى 59.1 مليوناً في 2023، ثم إلى 61.5 مليوناً في 2024، مع توقعات باستمرار النمو ليصل العدد إلى نحو 83.6 مليون نسمة بحلول عام 2050.وبحسب البيانات، تمثل سكان دول المجلس نحو 0.8% من إجمالي سكان العالم، فيما تتميز التركيبة السكانية بارتفاع نسبة الشباب، إذ بلغ عدد الفئة العمرية بين 15 و34 عاماً نحو 23.5 مليون شخص، بما يعادل 38.2% من إجمالي السكان عام 2024.كما شكلت الفئة العمرية في سن العمل بين 15 و64 عاماً نحو 76.7% من السكان، مقابل 20.6% للأطفال دون سن الخامسة عشرة، و2.6% لكبار السن، ما يعكس استمرار الطابع الشاب للمجتمعات الخليجية.وأشارت البيانات إلى أن استمرار ارتفاع نسبة السكان في سن العمل يمثل فرصة اقتصادية مهمة لدول ، لكنه يتطلب تعزيز الاستثمار في التعليم والتوظيف وتمكين الشباب لدعم النمو والإنتاجية خلال السنوات المقبلة.