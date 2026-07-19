أشاد وزير الخارجية الأميركي ، الأحد، بعد لقائه بـ"المضي قدما نحو السلام"، بعد الجولة الأخيرة من المحادثات مع في .

وأفادت في بيان بأن روبيو "أشاد بشجاعة حكومة ، بقيادة الرئيس ، على جهودها الحازمة لاستعادة سيادة لبنان، ونزع سلاح وتفكيك بنيته التحتية، والمضي قدما نحو السلام".

كما جدد الوزير التأكيد على التزام بدعم التنفيذ الناجح للإطار الثلاثي، ومساندة جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق السلام والتعافي الاقتصادي ومستقبل أفضل للشعب اللبناني.

وأمس السبت، توجه عون، إلى تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي ، حيث يجري لقاءات مع عدد من المسؤولين الأميركيين تتناول الوضع في لبنان وتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب من المناطق اللبنانية المحتلة.

وكان لبنان قد وقع في 26 حزيران الماضي، اتفاق إطار ثلاثيا مع الولايات المتحدة وإسرائيل، عقب الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة في واشنطن.

وينص الاتفاق على تنفيذ ترتيبات أولية في منطقتين تجريبيتين، تشمل انسحابا إسرائيليا وانتشار ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.