الاردن تستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية

وجاء في بيان الوزارة: " يستدعي القائم بأعمال في ويبلغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضد استمرار الاعتداءات الإيرانية".وأضاف: "الأردن يطلب من القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمّان نقل رسالة واضحة إلى بلاده بوقف الاعتداءات على المملكة فورا".وتابع: "الأردن يؤكد للقائم بأعمال السفارة الإيرانية أنّ أمن الأردن وسلامة مواطنيه يمثّلان خطًّا أحمرَ لا يمكن المساس به وكذلك ضرورة وقف التصريحات الإيرانية التحريضية المرفوضة".وختم البيان: "الأردن سيستمر في اتخاذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته".وفي وقت سابق اليوم صرح مصدر في الجيش بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت أراضي الأردن، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي البلاد.وذكرت وسائل إعلام أردنية أن صفارات الإنذار دوّت في عدة محافظات في البلاد، عصر اليوم الأحد، لتنبيه المواطنين وحثهم على الالتزام بالتعليمات، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد.وقد أفادت وسائل إعلام عبرية بدوي انفجارات في منطقتي والعقبة بعد إطلاق مضادات جوية لاعتراض صواريخ من بينما أكد الإيراني أنها ردا على لإيران.