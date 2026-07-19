إيران تعلن تعرض محطة "دارخوين" النووية لقصف امريكي

وقالت المنظمة، في بيان، إن محطة "دارخوين" النووية منشأة سلمية تخضع للضمانات الدولية، مؤكدة أن استهدافها يمثل اعتداءً على منشأة نووية قيد الإنشاء. وأضافت أن المحطة تعد رمزاً للاعتماد على الذات والتقدم العلمي في .وأكدت المنظمة أن الهجوم لن يوقف مسيرة تطوير القطاع النووي الإيراني، مشددة على أن "هذا العدوان سيزيد من إصرار خبراء الصناعة النووية الإيرانية على مواصلة العمل وتحقيق المزيد من التقدم".