المركزية الأمريكية: بدأنا شن غارات جوية جديدة ضد إيران

وذكرت ، في بيان، أن "الضربات تهدف إلى زيلثوري بشكل فوري على خلفية الهجمات التي استهدفت أفراد الخدمة الأمريكيين في ".وأكدت أن "العمليات تأتي في إطار الرد على التهديدات التي تستهدف القوات الأمريكية وأمن الملاحة في المنطقة".