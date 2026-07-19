السلطات الأردنية تنفي إخلاء مطار وميناء العقبة: العمليات تسير بشكل طبيعي

أكد لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، محمود خليفات، أنه لا يوجد أي إيقاف لعمليات المناولة في ، مشدداً على أن العمل يجري فيه بشكل طبيعي دون أي إخلاء.أكد مصدر مسؤول أن العمليات في مطار الملك الحسين الدولي تسير كالمعتاد، نافياً صحة الأنباء التي تحدثت عن إخلائه.أوضح وزير أن السلطات المعنية لم تصدر أية قرارات بإخلاء المطار أو الميناء، وأن كلا المرفقين يعملان بشكل طبيعي.وأشار وزير الاتصال الحكومي إلى أنه لم يتم تسجيل أي تهديدات محتملة لدى الجهات الأردنية المختصة خلال الساعات الماضية. كما شدد الوزير على أن أية مخاطر محتملة -في حال وجودها- يتم التحذير بشأنها حصراً من قبل الجهات الأردنية المختصة ووفق الإجراءات المعتمدة مسبقاً.تأتي التصريحات الأردنية الرسمية الأخيرة لتنفي بشكل قاطع ما تم تداوله سابقاً، حيث كانت وسائل إعلام قد نقلت حديثاً منسوباً للسفارة الأميركية في يزعم أن السلطات الأردنية أخلت المطار الدولي والميناء البحري في مدينة العقبة. وقد ادعت تلك الأنباء المنسوبة للسفارة وجود ما وصفته بـ "تهديد محدد وموثوق"، وحذرت المواطنين الأميركيين من التوجه إلى تلك المرافق.