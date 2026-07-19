عراقجي يكشف تفاصيل "الثغرة الأمنية" التي أدت لاستهداف مقر الخامنئي

وأوضح عراقجي في مقابلة مع برنامج "قصة الحرب"، أن استهداف مقر الخامنئي في 28 فبراير/ شباط الماضي – والذي أسفر عن استشهاده واستشهاد عدد من أفراد أسرته ومسؤولين عسكريين خلال اجتماع – لم يكن مجرد خرق أمني، بل كان نتيجة ثغرة "أثرت في التوجهات وصناعة القرار داخل البلاد". وأكد الوزير الإيراني أن هذه الثغرة "ما زالت موجودة" حتى الآن.وفيما يخص التعامل مع الحرب، أشار عراقجي إلى ان الإيرانية وضعت سيناريوهات للتعامل مع الحرب منذ يومها الأول، وكان من المقرر "إغلاق " في حال تم استهداف المرشد الأعلى.أكد أن وافقت على استئناف المفاوضات مع رغم يقينها بأن الحرب ستندلع مجدداً، وذلك بهدف "إقامة الحجة". شدد على أن أجهزة الدولة والقوات المسلحة لم تعلّق استعداداتها على نتائج المفاوضات، حيث بدأ الرد العسكري الإيراني بعد ساعتين فقط من اندلاع الحرب.وعن طبيعة اتخاذ القرار، لفت عراقجي إلى أن جلسة التي ناقشت مذكرة التفاهم مع استمرت حتى ساعات الفجر، بينما تم قبول وقف إطلاق النار الأولي في اجتماعات لتعذر عقد جلسة للمجلس. واعتبر عراقجي أن قرار وقف الحرب التي استمرت 12 يوماً كان "صحيحاً"، لأنه منح فرصة لتعزيز قدراتها العسكرية.وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن إيران أجرت خلال الأشهر الثمانية التي فصلت بين الحربين تعديلات نوعية على منظومات إطلاق الصواريخ لزيادة استدامتها، وهو ما اعتبره "تمهيداً للانتصار في الحرب التي استمرت 40 يوماً".