اغتصاب واتجار بالجنس.. اعتقال نجمي التواصل الأكثر إثارة للجدل

وقال برادي مكارون، المتحدث باسم خدمة المارشالات، إن إلقاء القبض على الأخوين كان بموجب مذكرة توقيف.وأعلن مدعون بريطانيون في وقت متأخر من أمس السبت أنهم يسعون لتسلم الأخوين بتهم الاغتصاب والاتجار بالجنس. وقالت الملكية في بيان إن الجرائم يزعم أنها وقعت بين يوليو 2010 وأغسطس 2017.والأخوان، وهما من دعاة الذكورية المفرطة ولديهما ملايين المتابعين على ، يحملان الجنسيتين الأمريكية والبريطانية وانتقلا إلى في عام 2016. وقد اعتقلا هناك في عام 2022، بتهمة المشاركة في مخططات لاستدراج النساء للاستغلال الجنسي. ونفيا تلك الاتهامات ولم تستمر القضية بسبب مخالفات قانونية وإجرائية.وقد جمع لاعبا الكيك بوكسينغ المحترفان السابقان قاعدة جماهيرية من المعجبين، وخاصة من الشباب والفتيان، من خلال إعلان أسلوب حياة يتسم بالرفاهية وكراهية النساء.يشار إلى أن التهم المعلقة في المملكة المتحدة تتهم الأخوين بالإساءة إلى النساء بين عامي 2012 و2015 في منطقة شمال ، حيث نشآ. وكان محاموهما قد قالوا إنهما ينفيان هذه الاتهامات.