إسرائيل قلقة من صواريخ إيران: قد تصل خلال 8 دقائق!

وبحسب صحيفة " " العبرية، عززت وجودها العسكري في عبر السماح لعشرات طائرات التزود بالوقود بالهبوط في خمسة مواقع، بينها وقاعدتا نيفاتيم ورامون، تمهيداً لدعم العمليات الجوية عند الحاجة.ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن التقديرات الحالية لا تشير إلى نية إيرانية لاستهداف إسرائيل، معتبرة أن الضربات الأمريكية الراهنة "محدودة ومحسوبة". لكنها حذرت من أن استهداف مواقع حساسة داخل ، أو منشآت الطاقة والبنية التحتية، قد يدفع إلى الرد باستهداف الأراضي الإسرائيلية.