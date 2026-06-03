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بعد القصف الأخير.. الكويت تقرر تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لديها

دوليات

2026-06-03 | 09:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد القصف الأخير.. الكويت تقرر تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لديها
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أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لديها؛ وذلك عقب القصف الإيراني الأخير.

وقالت الوزارة، في بيان، انها "استدعت ممثلةً بالسفير حمد سليمان المشعان، نائب وزير الخارجية اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، المستشار حامد حميد يعقوبي فر، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت، وقامت بتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة وقرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد واعتبار اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما، وتطلب مغادرتهما أراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة".

وأوضح نائب وزير الخارجية الكويتي أن "هذا القرار يأتي على إثر استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي تجددت فجر اليوم مستهدفة عدداً من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي، مما أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة العشرات من المدنيين، إلى جانب أضرار مادية طالت منشآت حيوية ومقاراً دبلوماسية، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، ولميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن رقم (2817)".

وجدد "إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة، مؤكداً على رفض دولة الكويت القاطع استخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة، مشدداً على أن الادعاءات الإيرانية الباطلة عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل، وأن تكرار هذه المزاعم لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال الاعتداءات التي طالت أراضي دولة الكويت ومنشآتها المدنية والحيوية".

وأكد على "حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها إزاء هذه الممارسات العدائية الممنهجة، بما يتسق مع القانون الدولي".

يذكر ان وزارة الصحة الكويتية أعلنت مقتل شخص وإصابة 63 آخرين، إلى جانب أضرار جسيمة طالت منشآت حيوية وبعثات دبلوماسية، في هجوم إيراني استهدف مطار الكويت الدولي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف "قاعدة أمريكية في المنطقة"، إضافة إلى الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، بالصواريخ والمسيّرات، ردا على "اعتداء" الولايات المتحدة على برج اتصالات في جزيرة قشم، الأمر الذي كذّبته قيادة "سنتكوم".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت فجر الأربعاء، بأنها نجحت في التصدي لموجة هجمات إيرانية متعددة استهدفت دولا في المنطقة، مؤكدة أن الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية أخفقت في إصابة أهدافها.
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