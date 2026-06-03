سلوفينيا ترفض هبوط طائرة إسرائيلية على أراضيها

ونقلت الصحيفة بيان شركة طيران "يسرائير"، التي تتبعها الطائرة، وجاء فيه، أن "قرار ، يأتي على خلفية موقف السلطات المحلية تجاه سياسة الحكومة الإسرائيلية".وبحسب " "، قالت مصادر مقربة من السلطات السلوفينية إن "المسألة ستُحل قريبًا مع وصول رئيس وزراء وحكومة جديدة مؤيدة لإسرائيل".وأشارت المصادر بذلك إلى يانيز ، زعيم اليمين لإسرائيل في سلوفينيا، المقرر عودته إلى بعد حصوله على دعم 51 عضوًا في البرلمان، ليحل محل الليبرالي .