الأزهر يدين الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين ويحذر من تصعيد خطير

وقال في بيان، إنه يرفض "بشكل قاطع هذه الاعتداءات التي تهدد أمن المدنيين وتمس سيادة ومملكة وسلامة أراضيهما"، مؤكداً أن استمرار هذه الهجمات يعد خرقاً مباشراً لاتفاق وقف إطلاق النار.وأضاف أن هذه التطورات من شأنها زيادة حدة التوتر في المنطقة وتهديد أمن دول واستقرارها، داعياً إلى الالتزام بالاتفاقات المبرمة وتغليب لغة الحكمة والعقل والحوار.كما أعرب الأزهر عن أمله في إحياء مشاعر الأخوة الإسلامية والخروج من حالة التصعيد الحالية، ووضع مصلحة المدنيين الأبرياء فوق كل اعتبار.وفي وقت سابق، أعلنت رصد واعتراض 13 صاروخاً باليستياً و17 طائرة مسيرة داخل الأجواء ، مشيرة إلى أن عمليات الاعتراض جرت فوق مناطق سكنية وأسفرت عن سقوط شظايا.من جانبها، أعلنت البحرينية فجر اليوم إطلاق صافرات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن، بالتزامن مع تداول مقاطع مصورة أظهرت اعتراض صاروخ في الأجواء.