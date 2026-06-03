خارجية ايران تحذر: أي عمل عدائي سيقابل برد فوري وحاسم

وقال عراقجي، إن هذه العمليات تستهدف مواقع تُستخدم من قبل لتنفيذ هجمات ضد الملاحة المدنية، إضافة إلى ما اعتبره "انتهاكاً لوقف إطلاق النار".وأضاف: "أي عمل عدائي سيُقابل برد فوري وحاسم، وما لم تستطع العقوبات والحرب تحقيقه، لن تحققه حرب أخرى أيضاً".وفي سياق متصل، أشار عراقجي إلى تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي خلال جلسة استماع في ، قال فيها إن بعض دول أبدت تعاوناً مع في إطار التعامل مع .ونقل عراقجي عن روبيو قوله إن "حلفاء في المنطقة أظهروا تعاوناً واسعاً، من بينهم الإمارات العربية المتحدة التي تعاونت بشكل نشط وجاد، وكذلك التي قامت بدور جيد".