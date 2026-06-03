نتنياهو بتصريح مستفز: قمنا بتصفية نحو 20 عالما نوويا إيرانيا

وأوضح نتنياهو في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" يوم الأربعاء أنه "على الرغم من التقارير التي تتحدث عن مكالمة هاتفية متوترة لي مع الرئيس الأمريكي ، إلا أننا على تنسيق وثيق واحترام متبادل".وقال نتنياهو إن " لم توافق حتى الآن على مطلب إخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها"، مشيرا إلى أن "هناك ضغوطا متزايدة تمارس على في إطار الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي".وأوضح نتنياهو أن "أي اتفاق مستقبلي يجب ألا يقتصر على الحد من الأنشطة النووية الإيرانية فحسب، بل يجب أن يؤدي إلى إزالة الخطر النووي بالكامل، بما يشمل تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم وإخراج المواد النووية المخصبة من داخل إيران".وأضاف: " وجهت بالفعل ضربات قوية للبنية التحتية النووية الإيرانية، وتم القضاء على نحو 20 عالما نوويا بارزا"، لافتا إلى أنه "لدى وإسرائيل أهداف مشتركة، وتل أبيب لا تزال الشريك الحقيقي الوحيد للأمريكيين" في المنطقة.وأشار نتنياهو إلى أن "الأمر لم ينته مع إيران، وقد تعرضت لإضعاف كبير"، مشيرا إلى أن "القوات الإسرائيلية والأمريكية على أهبة الاستعداد عند الحاجة".كما ذكر أن "إسرائيل والولايات المتحدة متفقتان على النقاط الرئيسية المتعلقة بإيران، خصوصا منعها من امتلاك سلاح نووي أو تهديد إسرائيل به".وجاءت تصريحات نتنياهو في وقت تشهد فيه المنطقة حراكا دبلوماسيا مكثفا بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أشهر من التوترات العسكرية والسياسية.