الصحة العالمية تعاني: نواجه خطر نقص التمويل لمكافحة إيبولا

وقال ايكهيكويزو في مؤتمر صحفي بجنيف: "نقدر حاليا احتياجاتنا للأشهر الثلاثة المقبلة لمكافحة الوباء بـ 115 مليون دولار أمريكي، وهذا لا يمثل سوى جزء ضئيل مما تحتاجه العالمية، وحتى من هذا المبلغ، لم نتلق سوى 35% من التمويل المطلوب".فيروس إيبولا (المعروف سابقاً بحمى إيبولا النزفية) هو مرض فيروسي شديد الخطورة وغالباً ما يكون مميتاً، حيث تتراوح معدلات الوفاة بين المصابين به من 25% إلى 90% (بمتوسط 50%). يهاجم الفيروس الجهاز وأعضاء الجسم، ويسبب خللاً في تخثر الدم مما يؤدي إلى نزيف داخلي وخارجي لا يمكن السيطرة عليه.