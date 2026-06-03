واشنطن تحدد شرطا لتخفيف العقوبات على إيران

وقال وزير الخارجية الأمريكي ، " لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات من أي نوع إلا إذا تخلت عن تخصيب اليورانيوم واليورانيوم عالي التخصيب".

وأضاف "المفاوضات مع إيران تدور حول التخصيب الصفري لليورانيوم وكيفية التعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب".

ويأتي هذا في وقت جعل فيه الرئيس الأمريكي القضاء على الطموحات النووية الإيرانية هدفا رئيسيا لسياساته، فيما تتأرجح الأسواق بسبب تعثر الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق.