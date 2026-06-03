ألمانيا تخفق بالحصول على مقعد مؤقت بمجلس الأمن الدولي

وكانت تتنافس مع والبرتغال على مقعدين في مجموعة "أوروبا الغربية ودول أخرى"، وقد فازت كل من النمسا والبرتغال بهذين المقعدين لحصولهما على أصوات أكثر من ألمانيا.وحصلت على 134 صوتا، بينما حصلت النمسا على 131 صوتا. أما ألمانيا، فقد حصلت على 104 أصوات.وكانت ألمانيا بحاجة إلى أغلبية ثلثي الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على مقعد مؤقت في لمدة عامين.يذكر أن ألمانيا كانت قد شغلت عضوية 6 مرات سابقا، كان آخرها في عامي 2019 و2020.كما تم انتخاب زيمبابوي وترينيداد وتوباغو بالتزكية لشغل مقاعد في .وتشغل 15 دولة من أصل 193 دولة عضوا في مقاعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وقبل التصويت، صرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بأن ألمانيا لديها "عرض جيد" وأنها مستعدة لتحمّل مسؤولية اللجنة المهمة المكلفة بحفظ السلام والأمن الدولي.وكان فاديفول قد دعا إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتعزيز دور دول الجنوب العالمي.