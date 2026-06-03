ترامب: لا يوجد مبرر لتخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60%

أكد الرئيس الأميركي ، أنه لا يوجد أي مبرر يمنح الحق في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، مشددًا على أن لن تسمح لطهران بالاحتفاظ بمخزونها الحالي من اليورانيوم عالي التخصيب.

وأضاف أن تشترط في المفاوضات الجارية تسليم لمخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% أو تدميره بالكامل، في إطار مساعي التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

ولفت إلى ما وصفه بـ"معادلة الدولار مقابل الغبار"، حيث تسعى إلى تقديم تسهيلات اقتصادية ورفع جزئي للعقوبات مقابل التخلص النهائي من هذا المخزون.



وشددت الإدارة الأميركية، بحسب تصريحات وزير الخارجية ، على أن الدول غير الحائزة على السلاح النووي لا تحتاج لتخصيب اليورانيوم محليًا، ويمكنها استيراد الوقود الجاهز لمفاعلاتها المدنية.